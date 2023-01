Strane antenne sono apparse ai piedi di alcune colline intorno a Salt Lake City, in America, e le autorità non hanno idea di cosa siano o di chi le abbia montate.

Come riportato per la prima volta da KSLTV 5 nello Utah, le persone hanno iniziato a notare le antenne un anno fa. Sono macchine semplici costituite da un’antenna in fibra di vetro LoRa, un pacco batteria bloccato e un pannello solare per alimentarle. Il dipartimento delle terre pubbliche di Salt Lake City li ha tirati giù non appena le hanno trovate dicendo a KSLTV che ce ne sono almeno una dozzina.

È illegale posizionare strutture su terreni pubblici senza permesso e alcune antenne sono apparse su cime scoscese. In un caso, la rimozione di un’antenna ha richiesto una squadra di cinque persone. Altre antenne sono state trovate su terreni gestiti dall’Università dello Utah e dal Servizio Forestale.

Una questione di pigrizia?

Tyler Fonarow, responsabile dei percorsi ricreativi di Salt Lake City, ha detto a Motherboard che quando le antenne sono state notate per la prima volta un anno fa non davano fastidio.

Fonarow ha detto che non c’erano segni identificativi sulle antenne e che erano state imbullonate nella pietra, quindi richiedevano strumenti speciali per essere rimosse. “Onestamente non abbiamo nemmeno acceso al discussione“, ha detto.

“Il nostro team di Trails e i ranger di Foothills hanno trovato alcune torri di pannelli solari non autorizzate ai piedi“, ha detto Salt Lake City Public Lands in un post su Facebook. “Se hai informazioni su queste torri o a chi appartengono, chiama il nostro ufficio al numero (801) 972-7800 in modo che possiamo restituirle al loro proprietario.”

Fonarow ha detto a Motherboard che hanno smontato due antenne e ne sono a conoscenza di qualcuna in più, ma che il clima invernale rende difficile identificarle e rimuoverle. “Non è una priorità per noi“, ha detto. “Ci arriveremo quando ci arriveremo.”