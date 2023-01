Amazon non scherza, nel periodo dei Saldi Invernali, il mese in cui si concentrano la maggior parte degli acquisti dei consumatori italiani, ha deciso di mettere a disposizione incredibili offerte dai prezzi quasi mai visti prima d’ora, è questo il caso del lettore di schede SD.

Amazon, l’offerta che vi farà felici

Gli amanti della fotografia sicuramente armeggiano molto spesso con schede SD, o microSD e XQD, ma potrebbero trovarsi in difficoltà nel momento in cui debbano scaricare le immagini sul notebook. Il motivo è semplice, non tutti i device dispongono della porta integrata dove inserire la SD, ecco allora che diventa fondamentale l’acquisto di un lettore SD esterno, da collegare direttamente alla USB type-A o ancora meglio alla type-C.

Il prodotto disponibile su Amazon presenta compatibilità con entrambe le suddette porte (dato l’adattatore incluso in confezione), ha uno chassis realizzato in alluminio, per una maggiore protezione e sicurezza anche nel trasporto, e si collega con standard USB 3.1 Gen1, quindi ad alta velocità. La compatibilità è ad ogni modo garantita con schede SD, XQD, SD, ma anche USB di tipo A (2 porte disponibili USB 3.0).

Il prezzo finale di vendita è estremamente ridotto, infatti può essere acquistato a soli 11,59 euro, che dire una cifra irrisoria per un prodotto così versatile e completo. Qui trovate il link per l’acquisto.