Amazon impazzisce, una smart TV Samsung da 50 pollici in sconto a 350 euro

Il mondo Amazon è pieno di offerte, proprio come dimostra anche oggi con promozioni straordinaria soprattutto nel mondo della tecnologia di livello.

Oltre alle solite offerta che trovate tutti i giorni sul sito, potete avere dal nostro canale Telegram ufficiale le offerte di Amazon più nascoste e segrete. per entrare nel gruppo dove ci sono già 75.000 utenti, dovete solo cliccare qui.

Amazon sfodera un asso nella manica: la Smart TV di Samsung più venduta è ancora disponibile

È ancora disponibile la Smart TV di Samsung che sta facendo il battere il cuore a tantissimi utenti in cerca di una soluzione per la propria casa. Si tratta del modello AU7190, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa, il quale riesce ad avere ancora un po’ di sconto e ad essere disponibile a 354,20 €. Per poterlo acquistare senza costi aggiuntivi, dovete solo cliccare qui e sarete reindirizzati alla pagina ufficiale di Amazon.

La descrizione parla tranquillamente delle informazioni sull’articolo in vendita da parte di Amazon, il quale è uno dei prodotti più venduti da Samsung. La televisione in questione viene sia venduta che spedita da Amazon, segnali di grande garanzia che consentono al pubblico di stare veramente tranquillo. Ricordiamo infatti che oltre ai 30 giorni di reso disponibili dall’acquisto, ci sono anche due anni di garanzia. Inoltre ricordiamo che questa smart TV è un’esclusiva di Amazon.