Amazon è folle, una dash cam per auto in full HD a meno di 50 euro

Amazon offre una soluzione di sicurezza per la vostra auto, ecco una dash cam 1080p con angolo di 170° di visione

Tutti hanno avuto modo di scoprire le migliori offerte di Amazon durante l’ultimo periodo, ma a quanto pare ne stanno arrivando tante nuove. In questo caso per la sicurezza a bordo del vostro veicolo c’è un dispositivo fondamentale, una dash cam. La telecamera, che verrà collegata all’auto è che si accenderà non appena verrà inserita l’accensione del veicolo stesso, riesce ad avere importanti caratteristiche. Inoltre ricordiamo che nel prezzo di 49,99 € è compresa anche una microSD da 32 giga di memoria. Se volete acquistare il dispositivo, non dovete fare altro che cliccare qui. In basso trovate parte della descrizione che troverete anche sulla pagina di acquisto di Amazon.

Tecnologia eccellente, leader del settore Chip di alta qualità, lenti ad alto contenuto di pixel Processo di produzione raffinato, aspetto impeccabile Forte stabilità, nessun guasto dopo più di dieci anni di utilizzo