A volte diamo per scontate alcune azioni che facciamo con il nostro smartphone. Sono dispositivi potenti e incredibili di cui tendiamo ad abusare senza volerlo. Ma alcuni errori potrebbero danneggiare la sua batteria e ridurne la durata. Spiegheremo come prenderti cura adeguatamente del tuo smartphone per evitare che si verifichino.

Smetti di usare caricabatterie economici

Alcuni cavi di ricarica economici di marchi senza nome sono piuttosto terribili. Il concetto di avere un cavo che preleva energia dal muro non è così difficile, ma non è sufficiente per proteggere il tuo smartphone.

I caricabatterie di marca hanno circuiti al loro interno che si spengono quando c’è troppa potenza assorbita. Questo protegge la batteria del telefono da sovraccarico, rottura o surriscaldamento.

I caricabatterie migliori sono quelli certificati. Questi caricabatterie (e molti altri caricabatterie di marca) sono gli unici che dovresti usare per proteggere il tuo smartphone dal surriscaldamento.

Fai attenzione alla power bank

Non devi evitarli del tutto, ma ricorda che le power bank di produttori sconosciuti non hanno protezione da sovraccarico. È un problema simile con caricabatterie economici.

Evita i power bank con opzioni di ricarica rapida a meno che non provengano da un marchio di cui ti fidi. La ricarica rapida può inviare troppa elettricità al telefono e causare danni alla batteria. Questa alta tensione potrebbe, come minimo, ridurne la durata.

I cavi di ricarica rapida e i power bank dicono che caricano rapidamente fino all’80% perché il loro chip integrato rallenta la ricarica quando raggiunge livelli più alti in cui il sovraccarico è un problema più significativo.

Le batterie del telefono agli ioni di litio e ai polimeri di litio hanno solo un numero limitato di ricariche che possono sopportare. Alla fine, la batteria si esaurirà, motivo per cui la maggior parte delle persone riscontra problemi con la batteria dopo circa due anni di utilizzo.

Se disponi di app per le prestazioni che monitorano la durata della batteria, ironicamente potrebbero danneggiarla a lungo termine.

Elimina queste app per il monitoraggio della batteria e chiudi tutte le app e i browser aperti quando hai finito di usarli. Ciò ridurrà la potenza utilizzata per supportare i processi in background e sarà più efficace di qualsiasi app di monitoraggio della batteria.