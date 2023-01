WindTre si oppone a tutti gli altri provider in Italia durante i primi giorni del 2023, anche in prospettiva di un anno che sarà strategico per la crescita del gruppo. Il gestore arancione ha dichiarato da tempo battaglia ai rivali e soprattutto ad Iliad, che ha da poco ufficializzato la sua nuova tariffa Flash 120. L’alternativa che propone il provider è altrettanto conveniente e si chiama WindTre Star+.

WindTre, la tariffa di inizio 2023 con 100 Giga

I clienti che decidono di attivare la WindTre Star+ si affideranno ad una delle migliori ricaricabili del mercato ed avranno accesso ad un ticket all inclusive con la garanzia di consumi illimitati a costi molto contenuti.

In particolare, gli utenti riceveranno 100 Giga per navigare in internet, SMS infiniti verso tutti ed anche chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili. Il costo da pagare per il pubblico sarà di soli 7,99 euro ogni trenta giorni.

Coloro che optano per questa tariffa di WindTre dovranno però identificare una serie di condizioni, propedeutiche all’attivazione. In primo luogo, gli utenti dovranno aggiungere un costo una tantum il cui valore 10 euro per acquistare ed attivare la SIM.

Al tempo stesso, gli abbonati dovranno anche effettuare l’operatore di portabilità del numero da altro operatore. Senza il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad o l’attivazione di un nuovo numero non vi è modo per scegliere questa tariffa.

Tutti coloro che sono interessati, in questo giorno di vigilia, potranno effettuare l’attivazione della promo presso i negozi ufficiali del provider sul territorio nazionale. Come per il passato, almeno per il momento non è prevista nessuna attivazione online per la WindTre Star+.