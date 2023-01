WindTRE è assurda, 7 euro al mese per avere tutto senza limiti

Con il passare del tempo tutti i gestori sono stati in grado di dire la loro, fino a partire da decenni addietro, fino ad arrivare ad oggi che ci sono tantissime altre aziende pronte a contendere lo scettro a quelle che credevano di essere le sole a poter gestire il mondo della telefonia mobile in Italia.

Al momento è davvero molto semplice cambiare gestore rispetto al passato, siccome non ci sono più tanti vincoli che invece prima esistevano i persistevano. Ora come ora ogni gestore riesce ad avere la sua clientela senza troppi problemi grazie ad una qualità che sembrerebbe essere un aspetto generale, alla quantità e soprattutto alla convenienza grazie a prezzi molto più bassi del solito. Tornando alla qualità, se in passato apparteneva solo ad alcuni provider più blasonati, oggi è un po’ affare di molti, siccome tutti i provider riescono ad avere una discreta qualità di ricezione sia per le semplici chiamate che per quanto riguarda la connessione ad Internet. Uno dei provider che sta lavorando meglio sotto quest’aspetto è sicuramente WindTRE, azienda che non molla mai e che avvantaggia i suoi già clienti con rete fissa come sta facendo ultimamente. La dimostrazione è fornita proprio dalla nuova promo che sta facendo il giro del web.

WindTRE ha lanciato un’offerta clamorosa che ha tutto al suo interno con giga senza limiti ma solo per i già clienti con rete fissa

Se qualcuno nutriva dubbi su WindTRE, ora potrà tranquillizzarsi senza problemi. Tutti gli utenti che hanno una promozione fissa in casa magari con la fibra ottica, possono scegliere di sottoscrivere anche l’offerta mobile che viene concessa dal provider in via del tutto eccezionale con un prezzo straordinario.

Questa, per soli 7,99 € al mese consente a tutti di avere minuti senza limiti verso tutti i provider, 200 messaggi da inviare a tutti e infine giga senza limiti per navigare sul web senza problemi usando il massimo della connessione.