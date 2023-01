WhatsApp, sono tre le funzioni segrete per spiare e recuperare i messaggi

Avete mai sentito parlare delle applicazioni di terze parti che possono integrare WhatsApp con delle funzionalità di cui l’applicazione ufficiale è attualmente sprovvista?

Ce ne sono alcune molto ricercate e soprattutto valide per quello che riescono ad offrire gratuitamente.

WhatsApp continua ad aggiornarsi ma esistono delle funzionalità che potete avere solo scaricando delle applicazioni di terze parti molto famose

Una delle applicazioni più scaricate del momento è quella che in un certo qual modo permette di spiare le persone liberamente, ma non per quanto riguarda la chat. Stiamo parlando infatti dei movimenti, quelli che riguardano l’accesso a WhatsApp e l’uscita dalla stessa applicazione. In poche parole coloro che scaricheranno Whats Tracker potranno avere l’opportunità di conoscere in tempo reale con tanto di notifica istantanea, quando l’utente che stanno controllando entrerà o uscirà da WhatsApp. Chiaramente alla fine della giornata ci sarà anche un report completo con tutti i dati in merito a quanto detto.

Segue poi anche un’altra applicazione molto famosa che prende attualmente il nome di Unseen. Questa è disponibile sul web sottoforma di applicazione di terze parti, ed è scaricabile solo sui dispositivi Android. Consente, come molti già sanno, di poter entrare liberamente all’interno di questa piattaforma alternativa e leggere tutti i messaggi in arrivo sul vostro WhatsApp, i quali verranno intercettati proprio dall’applicazione di terze parti di cui stiamo parlando. In questo modo non sarete obbligati ad aggiornare il vostro ultimo accesso o a risultare come online, dal momento che effettivamente su WhatsApp non ci entrerete mai, pur conoscendo tutti i messaggi che vi manderanno. Infine ecco un’altra soluzione molto interessante, ovvero quella che consente a tutti liberamente di recuperare i messaggi eliminati, quindi che praticamente gli utenti cancellano prima ancora che voi possiate leggerli. Basta scaricare infatti WAMR, applicativo gratuito e legale al 100% che non vi lascerà mai più con il dubbio sui messaggi eliminati.