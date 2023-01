Sono davvero tantissime le funzioni che si celano alle spalle di WhatsApp, ma che pochi utenti effettivamente conoscono, nonostante l’applicazione di messaggistica istantanea sia a tutti gli effetti una delle più utilizzate ed apprezzate al mondo.

In un periodo in cui l’azienda sta continuando ad inseguire Telegram, la rivale più agguerrita ed avanzata, è stata introdotta una funzionalità molto apprezzata e richiesta, stiamo parlando della possibilità di auto-inviarsi i messaggi. Dovete sapere infatti che da poco è possibile inoltrarsi autonomamente un testo, un file o un allegato in generale, in modo da potervi accedere da qualsiasi dispositivo connesso; una comodità sopratutto nel momento in cui si volesse, ad esempio, condividere un file da smartphone a PC o viceversa, senza passare per il collegamento fisico diretto.

WhatsApp, alcune funzioni da conoscere

Le funzioni che gli utenti dovrebbero conoscere non si fermano qui, infatti pochi sanno dell’esistenza di WhatsApp Web, ovvero del client web che permette l’accesso alle chat direttamente dal browser del notebook o del PC desktop, non richiedendo l’utilizzo dello smartphone. L’accesso è completamente gratuito, e non viene richiesta l’installazione di software di terze parti.

L’ultima funzione di cui vi parliamo riguarda invece WhatsApp Business, in questo caso è fondamentale per i possessori di due numeri, uno privato ed uno lavorativo, che vogliono accedere ad entrambi tramite lo stesso client di WhatsApp, riuscendo a convogliare in un unico smartphone, entrambe le fazioni, lavorativa e non solo.