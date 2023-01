Vodafone è al top con le offerte da 200 giga in 5G della gamma Silver

Ovviamente i gestori più blasonati tra cui rientra anche Vodafone riescono a condurre un percorso molto più lineare e basato su dei trascorsi storici. Proprio il celebre provider anglosassone mette dalla sua parte diverse offerte interessanti, le quali questa volta suonano come una boccata d’aria nuova.

Mai prima d’ora infatti erano state viste due offerte del genere in casa di Vodafone, gestore che ora vuole fare di tutto pur di tenersi i suoi utenti portando indietro molti di quelli che sono scappati via.

Vodafone a sorpresa rilascia due offerte strepitose che includono al loro interno tanti contenuti fino ad arrivare a 200 giga

La stessa cosa la sta facendo anche Vodafone con le sue offerte migliori, le quali pian piano sono tornate a far paura a tutte quelle aziende che erano riuscite a mettersi alle spalle l’ombra pesantissima del provider anglosassone.

Le nuove Silver hanno tutto dalla propria parte, fino a partire dai contenuti per poi passare alla celebre qualità di Vodafone e soprattutto ad un prezzo che mai prima d’ora era stato visto tra le promozioni di questo gestore. Secondo quanto riportato, solo alcuni utenti hanno avuto la fortuna di ricevere delle proposte del genere, le quali spaziano tra tanti contenuti soprattutto per quanto concerne la connessione di rete.

La prima delle due offerte, che ricordiamo avere lo stesso nome, riesce a concedere ogni mese le chiamate senza limiti verso tutti i provider fissi e mobili, SMS senza limiti verso tutti e infine anche 150 giga di traffico dati in 5G per un prezzo mensile di 7,99 €. la seconda offerta, che ha dunque lo stesso nome della prima, sembra essere praticamente uguale nelle prime battute, per poi cambiare per quanto concerne la connessione ad Internet presente con 200 giga in 5G e per quanto riguarda il prezzo finale che è di 9,99 € al mese.