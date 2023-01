Il colosso sud coreano Samsung, come ben sappiamo, ci tiene moltissimo al supporto software per i propri dispositivi e per questo motivo ha recentemente introdotto un nuovo aggiornamento per alcuni dei suoi indossabili.

Stiamo facendo riferimento al Galaxy Watch e alle Galaxy Buds 2 Pro, true wireless della casa coreana. Scopriamo insieme tutte le novità inserite con il nuovo update.

Samsung aggiorna Galaxy Watch e Galaxy Buds 2 Pro

Per Galaxy Watch 5 e Watch 4 arriva l’interessante novità chiamata Camera Controller. Si tratta di un’applicazione realizzata per i due smartwatch che permette di controllare la fotocamera dello smartphone Galaxy al quale sono connessi gli smartwatch per scattare foto e registrare video in remoto. Con il nuovo aggiornamento di Camera Controller sarà anche possibile realizzare lo zoom direttamente dallo smartwatch. Lo zoom sarà realizzabile tramite il solito pinch sullo schermo dello smartwatch oppure ruotando la ghiera dello smartwatch.

Per Galaxy Buds 2 Pro arriva l’interessante funzionalità 360 Audio Recording, con la quale è possibile associare alla registrazione video in corso sullo smartphone Galaxy l’audio registrato dai microfoni delle cuffie collegate. Questo permetterà di avere un audio migliore in termini di immersività del contenuto. Almeno inizialmente la funzionalità sarà disponibile per i possessori di Buds 2 Pro connessi a Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4.

Queste due novità appena descritte arriveranno sotto forma di aggiornamenti software per gli smartwatch e le cuffie di Samsung. Per Galaxy Watch 5, Watch 5 Pro, Watch 4 e Watch 4 Classic l’aggiornamento dovrebbe arrivare per febbraio. Per Galaxy Buds 2 Pro invece l’update è già in fase di distribuzione.