Il lancio ufficiale dei Samsung Galaxy S23 è ormai alle porte. Basta accedere al sito ufficiale Samsung per registrarsi alla diretta del Galaxy Unpacked che si terrà l’1 febbraio alle ore 19:00.

Pur essendo ormai vicinissimi al debutto continuano a emergere immagini che mostrano i dispositivi nella loro totalità. Alcuni render pubblicati in questi ultimi giorni rivelano il design del Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23: novità in arrivo per il modello Plus!

A fornire le immagini ufficiali dei nuovi dispositivi della serie Galaxy S23 sono due fonti differenti. La versione standard è stata rivelata da Winfuture, che mostra il design del dispositivo affermando che non presenterà particolari differenze rispetto al modello rilasciato lo scorso anno e sarà disponibile nelle seguenti colorazioni: nero, viola, bianco, verde e rosa.

Samsung Galaxy S23 avrà infatti un display OLED da 6,1 pollici, un rivestimento esterno in alluminio con bordi arrotondati e comparto fotografico a tre sensori privi di modulo fisico e posizionati liberamente in verticale.

Le informazioni sul Galaxy S23 Plus e S23 Ultra provengono invece dal portale Nieuwe Mobiel, secondo il quale la versione Plus seguirà la versione standard allontanandosi dal suo predecessore dal punto di vista estetico. Anche in questo caso, infatti, lo smartphone avrà un comparto fotografico differente.

Il Galaxy S23 Ultra, invece, avrà dei bordi piatti, squadrati rispetto agli altri due modelli. La fotocamera frontale sarà da 40 megapixel e sul retro sarà presente un sensore principale da 200 megapixel.

Samsung ha già dato il via alle offerte sull’acquisto dei prossimi dispositivi. Registrandosi all’evento Galaxy Unpacked sarà possibile conoscere tutte le promozioni già avviate dal colosso, che permetterà di risparmiare fino a 100 dollari sull’acquisto di un Galaxy S23 Ultra.