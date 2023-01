L’operatore telefonico virtuale Rabona Mobile offre spesso un catalogo di offerte di rete mobile molto interessanti. Oltre a questo, l’operatore ha anche un suo sotto brand denominato Sì, Pronto?!. Anche quest’ultimo ha dalla sua parte delle offerte super interessanti e dal prezzo contenuto. Nel corso delle ultime ore, in particolare, quest’ultimo ha da poco reso disponibile una nuova offerta denominata SpinTA.

SpinTA, la nuova offerta del sub brand di Rabona Mobile con 200 GB

Al giorno d’oggi i vari operatori telefonici italiani offrono ai propri clienti numerose offerte mobile caratterizzate dell’elevata quantità di traffico dati per navigare in tranquillità. Oltre a questi, anche gli operatori telefonici virtuali hanno dalla loro parte un catalogo notevole.

Come già accennato, c’è ad esempio Rabona Mobile ma non solo. C’è ance il sub brand di quest’ultimo Sì, Pronto?!. In questi giorni l’operatore virtuale ha reso disponibile l’offerta denominata SpinTA. Una delle sue peculiarità è la quantità esorbitante di traffico dati per navigare in internet. Gli utenti che la attiveranno potranno infatti usufruire di addirittura 200 GB per navigare in tutta tranquillità.

La connessione supportata va dal 2G fino al 4G e si poggia su rete Vodafone. Oltre a questo, l’offerta include comunque minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Un’altra cosa interessante di questa offerta è poi il suo prezzo. Per averla, infatti, gli utenti interessati dovranno pagare soltanto 7,99 euro al mese. Ricordiamo comunque che anche Rabona Mobile ha da poco reso disponibile un’offerta mobile davvero niente male, ovvero la promo denominata Rabona Cross 11.