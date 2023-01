Il controverso accordo tra Microsoft e l’esercito degli Stati Uniti che riguardava l’acquisto di 6.900 visori basati su HoloLens al costo di 400 milioni di dollari è stato bloccato dal Congresso. Come consolazione, il governo ha approvato 40 milioni di dollari per Microsoft per creare una versione nuova e migliorata che, si spera, i soldati odieranno di meno.

Ricapitolando, nel 2018 Microsoft si è aggiudicata un contratto da 480 milioni di dollari per fornire all’esercito degli Stati Uniti un visore con un sistema con realtà aumentata integrata (IVAS). Alimentati dai servizi cloud di Microsoft Azure, sfruttano anche la realtà aumentata e l’apprendimento automatico per abilitare un ambiente di formazione in realtà mista realistico.

L’accordo iniziale è stato ampliato nel marzo 2021, e Microsoft ha assicurato che avrebbe fornito versioni di produzione, parti e supporto finalizzati in un accordo potenzialmente del valore di miliardi in un decennio.

Ma l’affare IVAS è stato afflitto da problemi fin dall’inizio. Ci sono stati i ritardi che hanno fatto slittare gli ordini di un anno, un avvertimento da parte di un’agenzia di supervisione del Dipartimento della Difesa che l’intera faccenda potrebbe essere uno spreco di denaro dei contribuenti e, cosa più preoccupante di tutte, i rapporti secondo cui i soldati li odiavano perché possono causare mal di testa, affaticamento degli occhi e nausea, sintomi che secondo l‘80% dei tester sono comparsi entro tre ore dall’uso.

In futuro i soldati saranno più tecnologici

L’ultima battuta d’arresto arriva in un riepilogo degli stanziamenti per la difesa che rivela che il programma IVAS non riceverà i 400 milioni di dollari di finanziamento richiesti dall’esercito per acquistare 6.900 visori; invece, otterrà 40 milioni per lo sviluppo di una nuova versione migliore.

Il mese scorso, l’esercito ha dichiarato che avrebbe effettuato ordini per le cuffie IVAS versione 1.2 completate “dopo la qualificazione e i test operativi“.

L’esercito ha già ordinato 5.000 unità IVAS e ha consegnato a Microsoft 125 milioni di dollari per creare un modello rivisto. Prevede ancora di spendere fino a 21,9 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni per ben 121.000 visori.

Microsoft non sembra essere preoccupata per la decisione del congresso. Un portavoce ha dichiarato a The Register: “La cadenza regolare di costruzione e test di IVAS è una parte fondamentale del processo di sviluppo. In definitiva, questa cadenza ci aiuterà a perfezionare e migliorare la tecnologia per garantire che offra protezione e capacità senza pari ai soldati americani”.