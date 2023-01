Lidl mette le ali agli sconti con il lancio di una nuova incredibile campagna promozionale, la perfetta occasione per riuscire ad invogliare i consumatori all’acquisto, con prezzi fortemente più bassi del normale su tantissimi prodotti di tecnologia.

Il risparmio è certo da Lidl, grazie ad un volantino veramente ricchissimo di opportunità di acquisto, i prezzi sono ai minimi storici, e proprio in questo periodo riuscirete ad avere la possibilità di accedervi in ogni singolo negozio, senza differenze particolari o vincoli limitanti.

Lidl, le nuove offerte sono assolute

I migliori prodotti per il fai-da-te sono in fortissimo sconto da Lidl, proprio in questi giorni gli utenti riescono a spendere pochissimo ad esempio sull’acquisto di un trapano avvitatore ricaricabile, disponibile a 59 euro, passando anche per il trapano a percussione, il cui prezzo è di soli 29 euro, oppure la levigatrice a penna multifunzione, disponibile a 24,99 euro, senza dimenticarsi della smerigliatrice orbitale, il cui prezzo è di 24,99 euro.

Non mancano anche accessori per la casa in generale, come il faro LED con rilevatore di movimento, il cui prezzo è di soli 19 euro, oppure piccoli prezzi sull’acquisto ad esempio di colla istantanea liquida, corda multiuso, chiave a bussola multifunzione, punte per trapano in vari pezzi, set di viti e tasselli, set di chiavi combinate e molto altro ancora.

I prezzi in questione sono da considerarsi attivi dal 16 gennaio 2023, con disponibilità garantita in tutti i punti vendita Lidl sul territorio nazionale.