Iliad vuole assicurare ai suoi clienti un bacino di proposte sempre più completo per quanto concerne la telefonia mobile. I clienti che decidono di sottoscrivere una ricaricabile con Iliad possono accedere ai costi migliori del mercato con consumi molto competitivi. In occasione del nuovo anno, il provider francese ha deciso di ampliare ancora di più la sua già ricca proposta commerciale.

Iliad, per il 2023 confermata la super offerta low cost con Giga infiniti

I clienti che attivano una SIM con il gestore francese, ad esempio, potranno sottoscrivere una ricaricabile che prevede consumi illimitati per navigare in internet. La tariffa per i dati internet prevede nel dettaglio 300 Giga, da utilizzare anche con la tecnologia del 5G. Questa promozione, il cui nome ufficiale è Dati 300, prevede un costo di rinnovo mensile pari a 13,99 euro ogni mese.

In linea con le altre tariffe, coloro che scelgono di attivare questa ricaricabile dovranno pagare un costo di attivazione una tantum il cui valore è di 9,99 euro. La spesa extra per è utile anche per la dotazione di una SIM card. Il costo di quest’iniziativa è valido sia per i nuovi clienti sia per coloro che già hanno una SIM del gestore francese con altra promozione associata.

I vantaggi della ricaricabile di Iliad sono numerosi. Oltre alla dotazione di dati per la connessione di rete, i clienti avranno anche la garanzia dl servizio roaming dai paesi dell’UE e la possibilità di utilizzare l’hotspot personale. Gli utenti inoltre avranno anche la possibilità di utilizzare router portatili per perfezionare la navigazione internet in mobilità, anche fuori casa.