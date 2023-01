L’operatore virtuale di Vodafone Italia, ho.Mobile ha recentemente lanciato il nuovo programma a pagamento denominato ho.+ grazie al quale è possibile ottenere una serie di sconti e vantaggi.

Da un lato è molto simile ad altre iniziative di altri operatori, come WinDay per intenderci, dall’altra permette anche di aumentare il limite di velocità di download grazie ad ho. il Turbo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ho.Mobile lancia ho.+

Nei primi giorni di gennaio 2023 all’interno dell’applicazione Club Q8 era comparso un buono carburante dedicato a tutti i clienti di ho.Mobile, in particolare a quelli iscritti al programma Club ho.Mobile. Ora possiamo finalmente capire il riferimento dell’offerta a determinati clienti dell’operatore. Con un aggiornamento dell’app ufficiale dell’operatore, che ha raggiunto la versione 1.12, rilasciato soltanto in queste ultime ore, adesso il nuovo programma ho.+ è dunque disponibile e attivabile da tutti i clienti ho., come previsto con un costo pari a 1,99 euro al mese e con il primo mese gratuito.

Per effettuarne l’attivazione, i clienti devono accedere appunto all’app ho. Mobile, all’interno della quale vengono adesso riportati anche tutti i dettagli sul programma. In alternativa, il programma può essere attivato anche contattando gratuitamente il numero 192121 direttamente dalla SIM sulla quale si intenda attivare il servizio, oppure anche presso i punti vendita ho. Mobile contestualmente all’attivazione di una nuova SIM, dunque esclusivamente dai nuovi clienti.

Durante il mese di gennaio 2023 tutti i clienti iscritti al programma potranno ottenere un buono carburante Q8 del valore di 5 euro su un rifornimento minimo di 30 euro, uno sconto Adidas del 25%, uno sconto Booking del 5%, uno sconto Winelivery di 10 euro e uno sconto Dr Max di 6 euro. Non vi resta che recarvi all’interno dell’applicazione per scoprire nuovi dettagli.