Elon Musk, dopo le auto elettriche l'imprenditore si dedica allo smartphone Tesla

Il nuovo amministratore delegato di Twitter, Elon Musk, ha fatto un’affermazione sorprendente riguardo una possibile strategia in caso di rimozione di Twitter dall’App Store e dal Google Play Store. Egli ha dichiarato che costruirebbe il proprio smartphone qualora la piattaforma venisse rimossa dai negozi online.

Elon Musk: l’imprenditore creerà un proprio sistema operativo mobile?

Tale dichiarazione arriva dopo che il fondatore ed ex CEO di Twitter, Jack Dorsey, ha annunciato l’intenzione di creare un nuovo sistema operativo mobile solo web.

Elon Musk non sembra soddisfatto delle commissioni del 30% che Apple e Google applicano sugli acquisti. Se Twitter venisse rimosso dai negozi di app, gli utenti di smartphone dovrebbero utilizzare il browser web per accedere al social network, il che potrebbe scoraggiare molti. Tuttavia, è importante sottolineare che anche se il logo dell’uccellino venisse rimosso dall’App Store e dal Google Play Store, il social network continuerebbe a esistere sul web.

Per il momento non è certo che Twitter verrà rimosso dai negozi di app, tuttavia la dichiarazione di Elon Musk solleva domande sul futuro della società e sulla sua capacità di competere con i giganti della tecnologia come Apple e Google. Resta da vedere se Elon Musk avrà effettivamente la capacità di creare il suo smartphone nei prossimi anni.

Nell’attesa di un risvolto, ci duole farvi notare che la creazione di un proprio sistema operativo mobile è un’impresa già tentata da altre aziende, come Mozilla con Firefox OS, ma che in passato non ha avuto successo. Ciò dimostra che creare un proprio sistema operativo mobile è un compito estremamente difficile e costoso, ma non impossibile.