CoopVoce è folle, con 6 euro arrivano fino a 100 giga ogni mese

La strada sembra essere chiara per tutti i gestori che si occupano della telefonia mobile in Italia: proseguire con le offerte migliori e provare a rilasciare delle soluzioni da destinare solo ed esclusivamente a coloro che un tempo facevano parte della famiglia. Si tratta quindi di un’idea ben precisa, ovvero quella di lanciare promozioni mobili solo per un determinato pubblico, quello che i gestori vogliono che rientri alla base.

CoopVoce sta continuando ad offrire il meglio con le sue offerte EVO che ormai sono conosciute da tutti, ecco quanto costano ogni mese

Dopo aver visto le proposte da parte della concorrenza che sembra voler lottare in tutti i modi per continuare ad avere il monopolio nel mondo della telefonia, i gestori virtuali stanno reagendo di conseguenza promuovendo delle soluzioni eccezionali che possono mettere in vera crisi i provider più blasonati. Secondo quanto riportato, anche stando al volere del pubblico, uno dei gestori virtuali più interessanti e soprattutto fedeli in merito a quanto promesso, risulterebbe CoopVoce.

Sono infatti in molti a riferire che non hanno mai ricevuto brutte sorprese dopo la sottoscrizione di una delle offerte che il provider mette a disposizione direttamente dal suo sito ufficiale. Inoltre la grande continuità di questo gestore risalta agli occhi di tutti, con le due offerte migliori che restano sempre disponibili con il prezzo di sempre.

La prima, quella che costa solo 6,90 € al mese per sempre, mette a disposizione 1000 messaggi verso tutti con minuti senza limiti verso qualsiasi gestore e 30 giga di traffico dati per navigare sul web usando il 4G.la seconda offerta del provider virtuale consente di avere praticamente gli stessi contenuti tranne per quanto riguarda la connessione ad Internet, presente con 100 giga in 4G. Inoltre il prezzo mensile in questo caso varia come è ovvio che sia: l’offerta costa 8,90 € al mese per sempre. Ricordiamo che non ci saranno rimodulazione di ogni genere.