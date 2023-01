Bill Gates, nessuno lo immaginerebbe con questo smartphone

Così come per le macchine, anche gli smartphone si adattano bene alla nostra personalità. Se per esempio vi chiedessimo con quale dispositivo vedeste meglio un imprenditore, programmatore, informatico e filantropo statunitense come Bill Gates, quale scegliereste? Preparatevi perché non vi aspettereste mai un modello simile.

Bill Gates: il modello preferito dell’imprenditore è pieghevole

In un’intervista su Reddit, Bill Gates ha rivelato di essere attualmente in possesso di un Samsung Galaxy Z Fold 4, che gli è stato regalato personalmente dal presidente di Samsung, Lee JaeYong, durante una visita in Corea. Gates ha dichiarato di utilizzare principalmente app Microsoft e Outlook sul suo telefono pieghevole, sfruttando il form factor per lavorare in maniera più produttiva.

Il Galaxy Z Fold 4 è riconosciuto come uno dei migliori smartphone sul mercato, con caratteristiche come uno schermo interno più grande e un design pieghevole innovativo. Gates ha anche menzionato di aver utilizzato in passato il Galaxy Z Fold 3 insieme a un PC portatile, mostrando come il dispositivo possa essere utilizzato anche come tablet.