Auto, in cima all'elenco delle più vendute nel 2022 c'è la Panda

Ma quali vetture elettriche, l’auto più venduta in assoluto nel 2022 è stata la mitica Panda! L’anno si è appena concluso e a conti fatti possiamo dire che si è trattato di un periodo importante per il mercato delle vetture in Italia. Abbiamo così deciso di fare una valutazione dei dati di vendita, stilando una classifica.

Auto: le più acquistate dello scorso anno

Iniziamo con la classifica delle 10 auto più vendute nel nostro paese. Al decimo posto troviamo la Peugeot 208 con 25.827 unità vendute, seguita dalle due Toyota Yaris Cross e Yaris rispettivamente con 26.023 e 27.813 unità. In ottava posizione si piazza il best-seller Ford Puma con 29.470 unità, mentre la Jeep Renegade si ferma a 29.954 unità. Al sesto posto troviamo la Citroen C3 con 31.879 unità vendute e al quarto posto la Dacia Sandero con 33.922 unità.

La Fiat 500 si piazza al terzo posto con 33.996 unità e al secondo posto c’è la Lancia Ypsilon con 40.970 unità. La regina del mercato però è la Fiat Panda con 105.384 unità vendute, un best-seller assoluto che difficilmente verrà scalzato.

Come possiamo notare, la maggior parte delle auto presenti in classifica sono di piccole dimensioni e di segmento B e C. Questo è in linea con la tendenza attuale del mercato italiano, dove le auto compatte e city car sono sempre più richieste per la loro praticità e maneggevolezza nei contesti cittadini. Inoltre, è chiaro come alcuni marchi siano particolarmente rappresentati nella classifica, come Peugeot, Toyota, Ford, Jeep, Citroen, Dacia, Fiat e Lancia, dimostrando come siano stati in grado di conquistare il pubblico italiano con modelli adatti alle esigenze del mercato nazionale.