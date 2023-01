Google sta implementando le reazioni emoji per Meet, qualcosa che molti utenti stavano pazientemente aspettando da quando la società ha annunciato la funzione lo scorso anno. Ora la piattaforma di videoconferenza consentirà di inviare silenziosamente reazioni ai colleghi durante le chiamate.

Tuttavia, le emoji non rimangono statiche come su Zoom. Una linea di reazioni utilizzate durante la chiamata galleggerà invece sul lato sinistro dello schermo e scoppierà se più persone usano le stesse. Piccoli badge appariranno anche nell’angolo in alto a sinistra del riquadro video, così potrai vedere chi ha reagito con cosa. Anche se non ho ancora avuto la possibilità di provarlo di persona, sembra un modo divertente per ravvivare riunioni tipicamente di routine.

Ci saranno diverse reazioni emoji disponibili tra cui scegliere, tra cui un pollice in su, un cuore scintillante o un applauso.

Per iniziare, verrà inserita l’emoji del cuore, del pollice in su, del popper, dell’applauso, della gioia, dello stupore, del pensiero, del pianto e del pollice in giù. Non è l’intera gamma di reazioni emoji offerte da Zoom, ma è comunque un inizio.

Ecco come fare per utilizzarle

Puoi utilizzare una reazione selezionando l’icona “sorriso” nella barra di controllo di Meet, dove puoi quindi scegliere l’emoji che desideri utilizzare, nonché selezionare una tonalità della pelle, che Google applicherà quindi a tutte le altre reazioni.

Google afferma che la funzione è ora disponibile su Meet per Web, dispositivi iOS e dispositivi hardware Meet. Non è ancora arrivato su Android e Google afferma che verrà lanciato nelle “prossime settimane“.

Oltre alle reazioni emoji, sta introducendo sfondi a 360 gradi sull’app mobile Meet che si muovono mentre ruoti la fotocamera.

La società inizierà anche a ricordare agli utenti che dovrebbero passare alla versione integrata di Duo di Meet (no, non all’app Meet originale) che chiama “la soluzione unica sia per le videochiamate che per le riunioni“. Gli avvisi sono per il 17 gennaio quando la società inizierà a trasferire gli utenti all’app Meet aggiornata.