Il compressore portatile è un prodotto versatile ed utilissimo, la soluzione ideale che può aiutare gli utenti in molte occasioni, ad esempio per gonfiare le gomme di un veicolo, di un motoveicolo, di una bicicletta, ma non solo, godendo allo stesso tempo di una portabilità invidiabile ed unica nel proprio genere. Grazie ad Amazon è possibile acquistare un modello di ottima qualità a soli 20 euro, applicando però un coupon sull’acquisto.

Amazon, il compressore portatile con codice sconto

Il compressore d’aria portatile in promozione gode appunto di un’eccellente versatilità, può infatti essere utilizzato per il gonfiaggio gomme, ma anche per gonfiare palloni, biciclette e non solo. Nella parte anteriore è dotato di un’ottima luce a LED che punta ad illuminare l’area di lavoro, facilitando ogni operazione effettivamente compiuta. Il funzionamento è garantito dal collegamento alla presa accendisigari dell’auto a 12V, in questo modo potreste lasciarlo nel baule per utilizzarlo a piacimento alla bisogna.

In vendita ad un prezzo di listino di 41,99 euro, grazie all’applicazione di questo codice sconto J2DEF969, la cifra effettivamente da versare scende a soli 20 euro (LINK ACQUISTO). Un quantitativo incredibilmente basso, se pensate che comunque sulla parte superiore si trova anche un piccolo schermo LED sul quale viene visualizzata la pressione attuale, ed anche 5 tasti fisici che permettono di attivare i preset previsti di base.

Per ogni altra informazione potete fare affidamento al link che abbiamo inserito direttamente nell’articolo.