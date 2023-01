Vodafone Silver, due offerte da 150 e 200GB in 5G quasi gratis contro TIM

A tal proposito sembra che la solita battaglia tra i gestori stia andando avanti anche durante questo primo periodo del 2023, il quale risulta ricolmo di offerte. Tra i gestori virtuali più interessanti ci sono sempre gli stessi nomi, i quali si appoggiano a colossi del calibro di Vodafone e TIM. L’obiettivo sarà quindi anche questa volta portare dalla propria parte quanti più utenti possibili, sia tra i nuovi che tra quelli vecchi che un tempo hanno deciso di abbandonare Quello che consideravano il loro provider di sempre.

Vodafone distrugge la concorrenza con due offerte che riescono ad offrire 150 e 200 giga in connessione 5G per pochi euro mensili

Dopo aver visto le offerte proposte dalla concorrenza, sembra che i vecchi gestori abbiano deciso di prendere delle contromisure adatte a combattere con mezzi molto più potenti. Questi corrispondono a tanti contenuti all’interno delle offerte ma soprattutto a prezzi molto più bassi del solito, caratteristica alla quale sembrava che i gestori più blasonati stentassero ad adeguarsi.

Adesso tutto è diverso, soprattutto se si prende in esame quello che sta facendo Vodafone da un po’ di tempo a questa parte. Il celebre provider anglosassone ha deciso infatti di lanciare delle offerte straordinarie che non erano mai state viste prima d’ora.

L’obiettivo è quello di tirare di nuovo in ballo i vecchi clienti, con un contatto telefonico diretto proprio da parte del gestore. Si tratta di due promozioni che hanno lo stesso nome, ovvero Silver. Non c’è un distintivo tra le due se non all’interno dei contenuti e per quanto riguarda il prezzo. La prima riesce a consentire al pubblico di avere a disposizione minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti verso tutti e infine con 150 giga di traffico dati per navigare sul web in 5G. Il prezzo è di 7,99 € al mese. La seconda offerta è praticamente uguale ma offre 200 giga in 5G ogni mese per un prezzo totale di 9,99 € al mese.