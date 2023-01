L’operatore Vodafone Italia ha recentemente aggiornato i premi del mese della propria iniziativa Happy, che prosegue anche in questo nuovo anno. Per provare a vincere uno dei premi del nuovo catalogo, ancora adesso è necessario spendere i cosiddetti Sorrisi.

In seguito al lancio del rinnovato programma Vodafone Happy, con questo concorso gratuito dedicato ai suoi clienti consumer, ha messo a disposizione anche una Jeep. Ecco tutti i dettagli.

Vodafone Happy mette in palio una Jeep

Come succedeva anche prima, pure a Gennaio 2023 i premi vengono suddivisi in cinque fasce, sulla base della quantità di Sorrisi previsti per concorrere agli stessi. Nel dettaglio, solitamente per partecipare sono necessari da un minimo di 100 Sorrisi fino a un massimo di 2000 Sorrisi. Come sempre, scegliendo uno dei premi in palio del catalogo, presenti nella sezione Gioca e vinci, si aprirà la descrizione dello stesso e da qui si potrà avviare la giocata instant win, ovvero con comunicazione immediata dell’eventuale esito vincente.

Il gioco comunque consiste nel visualizzare 9 carte che, cliccando sul pulsante “gioca ora”, vengono capovolte. Per vincere basta trovare almeno 5 sorrisi. I clienti che fanno parte della fascia 5, per i quali sono richiesti 2000 sorrisi, possono vincere anche una autovettura Jeep Renegade E-Hybrid 1.5 con dotazioni di serie. Il mezzo potrà essere immatricolato esclusivamente a nome del vincitore. Immatricolazione inclusa. Consegna presso concessionaria più vicina al vincitore. In palio una singola auto.

In palio, sempre per questa fascia, troviamo anche 65 barbecue a carbone portatile Weber Go-Anywhere, 95 fotocamere Polaroid Go Everything Box e 65 lampade da tavolo Poldina. Vi ricordo che il programma in questione si rivolge specificatamente ai clienti consumer dell’operatore rosso, in particolare ai clienti di rete mobile con SIM ricaricabile o in abbonamento e a tutti i clienti di rete fissa.