Un team di scienziati del Brigham and Women’s Hospital (BWH) della Harvard Medical School è al lavoro su un vaccino contro il cancro al cervello e recentemente hanno testato con successo il farmaco su dei topi affetti da glioblastoma, uno dei tumori cerebrali più aggressivi.

Sono tanti gli addetti ai lavori che conducono giorno dopo giorno delle ricerche in questo ambito, ma i protagonisti del nuovo risultato invece di utilizzare cellule tumorali inattive (il metodo standard per questo tipo di ricerca) hanno modificato e ingegnerizzato cellule tumorali viventi (chiamate in gergo tecnico “riproposte”).

Il loro metodo ha comportato la trasformazione di cellule tumorali viventi in agenti che potrebbero innescare l’uccisione del tumore e immunità anticancro all’interno del corpo di un paziente. In poche parole, gli scienziati hanno utilizzato delle cellule tumorali per annientare un tumore: fuoco contro fuoco.

Fondamentalmente questo approccio terapeutico ha avuto successo: oltre a distruggere i tumori esistenti preveniva anche l’ulteriore diffusione del cancro nei topi. Sebbene i risultati sembrino essere promettenti, il farmaco non è ancora pronto per l’uomo poiché la conoscenza dei microambienti tumorali è cruciale per il successo di questa terapia negli esseri umani.

Soltanto i risultati di nuovi studi e altre sperimentazioni potranno fornire agli addetti ai lavori una visione completa, così da aiutarli nel loro studio e dare al mondo questo farmaco.