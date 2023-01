TIM Wonder e Young, sono tre le offerte da 100GB che distruggono Vodafone

Tutte le migliori offerte telefoniche oggi risultano davvero eccezionali sotto ogni punto di vista, in maniera molto differente rispetto al passato più o meno recente. I grandi provider che si occupano della telefonia sanno benissimo quali sono i punti deboli della concorrenza, ma anche degli utenti stessi che quindi possono essere spinti a cambiare provider guardando ed osservando un’offerta concorrente di ottimo livello.

Proprio per questo motivo bisogna stare molto attenti se ci si trova nei panni dei vecchi gestori telefonici, i quali hanno sempre fatto della qualità la loro caratteristica principale. Oggi tutto questo non vale più, dal momento che il pubblico circa convenienza e tanta quantità, dando per scontato che la qualità ormai si equivale di gestore in gestore.

TIM distrugge la concorrenza con le Wonder e con la Young: ecco le migliori offerte del momento

Dopo aver lottato a lungo con tutti gli altri gestori, TIM vuole dimostrare di avere ancora tanto da offrire. Il 2023 è appena iniziato e questo provider sta dando già prova di grande integrità oltre che solidità grazie alle sue offerte migliori in questo caso sono tre. La prima è quella riservata agli under 25, promozione che continua a costare 9,99 € al mese per sempre, con tanti contenuti al suo interno. Ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti verso tutti e 100 giga di connessione dati in 5G ogni mese.

Ora come ora però stanno rubando il cuore dei vecchi clienti, stimolati a rientrare, due nuove offerte che fanno parte della celebre linea Wonder. La prima delle due offre minuti senza limiti verso qualsiasi provider italiano e straniero ma anche 1000 messaggi verso tutti. Inoltre al suo interno ci sono 70 giga per navigare sul web in 5G al prezzo di soli 7,99 € al mese per sempre. Seguono poi altri contenuti, quelli dell’altra promozione gemella, la quale però offre 100 giga al prezzo di 9,99 € al mese.