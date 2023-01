Tesla, l'auto elettrica stavolta è protagonista di un tamponamento a catena

Il video registrato da una telecamera di sorveglianza di un tunnel a San Francisco ha colto in flagrante una terribile scena che vede protagonista la Tesla Model S. Come è deducibile dalle immagini, l’auto elettrica si ferma improvvisamente causando un tamponamento a catena e coinvolgendo ben 8 veicoli di cui 9 feriti.

Tesla: i danni provocati dalla vettura elettrica

La Tesla Model S sembra far parte del programma Beta del Full Self Driving di Tesla che è attualmente in sviluppo e che Elon Musk ha aperto a tutti il 24 novembre. L’azienda ha ricordato che l’attuale Guida Autonoma Beta richiede che il conducente sia sempre attento alla strada e che il Full Self Driving è solo di Livello 2. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha avviato un’indagine sull’incidente e ha notato che le auto Tesla sono coinvolte in almeno il 70% degli incidenti con sistemi di assistenza alla guida dal luglio 2021 al giugno 2022. Questo incidente solleva questioni sulla sicurezza delle auto autonome e sulla responsabilità in caso di incidenti.