Stiamo fremendo per la presentazione dei prossimi top di gamma Samsung, prevista per il prossimo 1° febbraio 2023, che già le indiscrezioni volano all’anno prossimo con la gamma Galaxy S24.

Secondo le ultime indiscrezioni, il colosso sud coreano potrebbe decidere di dire addio al modello Plus. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Samsung potrebbe dire addio al Galaxy S24+

Manca più di un anno al lancio dei Galaxy S24, nemmeno conosciamo ufficialmente Galaxy S23 e già apprendiamo i primi dettagli su questi modelli. Nelle ultime ore infatti dalla Corea del Sud sono emerse alcune informazioni che riguardavano una presunta riduzione dei modelli da parte di Samsung.

Stando infatti a quanto condiviso dal The Elec, un blog appunto sudcoreano, Samsung avrebbe pensato di cancellare Galaxy S24+, il modello intermedio tra quello base e il modello Ultra. La ragione indicata alla base della presunta decisione di Samsung consisteva nelle vendite poco entusiasmanti fatte registrare da Galaxy S22+. Questo modello infatti sarebbe stato venduto per il 17% di tutte le vendite della serie Galaxy S22.

SamMobile ha successivamente smentito queste voci, indicando che i riferimenti dei codici modello presi in considerazione dal The Elec (DM1 / DM2 / DM3) sono da riferire alla serie Galaxy S23 e non a S24. The Elec infatti affermava di non aver trovato DM2, associato erroneamente a S24+, nel database. L’errore del The Elec ha quindi generato questi primi rumor su Galaxy S24. Sicuramente nei prossimi mesi sapremo dirvi qualche dettaglio in più, nel frattempo attendiamo con ansia l’inizio del mese prossimo.