Del flop del registro delle opposizioni abbiamo parlato su queste pagine qualche giorno fa, ma ora è arrivata anche una conferma ufficiale dal Governo per bocca del Ministro Adolfo Urso che in audizione alla Camera dei Deputati ha confermato le intenzioni dell’Esecutivo di modificarlo.

Il Ministro delle Imprese ha riconosciuto che il tool “non ha funzionato a pieno” ed ha evidenziato la necessità di “metterci la mano”.

In audizione, l’ex numero uno del Copasir ha osservato che il sistema funziona per quanto riguarda il mercato regolare della raccolta dei consensi e controlli, ma a fianco di questo ce n’è “uno irregolare in cui le numerazioni vengono carpite in modo illegittimo in cui i chiamanti nascondono o modificano i propri numeri di telefono per non essere richiamati”.

Per tale motivo, spiega Urso, è necessario rafforzare la collaborazione tra le istituzioni chiamate a fare vigilanza, ovvero Agcom e Garante della Privacy.

Il nuovo Registro delle Opposizioni è stato lanciato lo scorso Luglio 2022 ed era molto atteso dagli utenti in quanto ha dato la possibilità di inserire anche i numeri di cellulare alla lista. Tuttavia si è rivelato praticamente inefficace dal momento che i call center hanno trovato degli escamotage per aggirare le scelte degli utenti.