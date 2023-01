Il team italiano di Beehive Studios ha condiviso il secondo trailer del loro promettente gioco LumenTale: Memories of Trey, un gioco di ruolo a turni che combina grafica 3D con sprite animati in 2D nello stile della quinta generazione della saga, e che arriverà su Kickstarter il 10 gennaio 2023 secondo la descrizione del video.

Sebbene la sezione artistica sia già una buona scusa per mettere LumenTale nella libreria dei giochi, il gioco adotta un’estetica molto apprezzata dai seguaci di GameFreak. Ad esempio, il video di presentazione ci permette di vedere massicci combattimenti per un massimo di quattro creature contemporaneamente. Esatto, simile a Pokemon.

La storia promette molto bene

Molto intrigante anche la storia: Trey, si trascina dietro un passato misterioso di cui non ricorda nulla. Una formula abbastanza ripetuta nel genere, come potete vedere, ma che significa anche che si è dimostrata efficace.

In assenza di dati chiave come la data di rilascio stimata, le piattaforme (obiettivo per PC, almeno) o quanti soldi sono necessari per finanziare il progetto, al momento l’unica cosa che puoi fare per tenere traccia di LumenTale è metti in monitoraggio i canali di Beehive Studios dal loro sito e attendi ulteriori indicazioni.

Nell’attesa, ci sono ancora una grande lista di giochi in stile Pokémon disponibili o in arrivo sulle diverse console. LumenTale sarà davvero simile ad uno dei giochi che ha fatto la storia o sarà qualcosa che riuscirà ad andare ben oltre al concetto a cui GameFreaks ci ha ormai abituati? Lo scopriremo solo dopo l’uscita dall’Alpha.