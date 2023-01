Hub USB super slim su Amazon in offerta a soli 6,99 euro

Hub USB C esteso: questo adattatore hub USB C colma il divario tra USB-A e USB-C per collegare dispositivi più vecchi al nuovo laptop USB C, espandere la singola porta tipo C o Thunderbolt 3 in 4 porte femmina USB 2.0 standard.

Trasferimento dati stabile: quattro porte USB2.0 e una porta USB tipo C forniscono una connessione stabile e coerente per dispositivi affamati di energia come dischi rigidi (HDD) o unità a stato solido (SSD). (NOTA: Utilizzare la porta USB tipo C per 3,5″ 900mAh HDD per una connessione di trasferimento dati più stabile. La porta non può essere utilizzata per caricare i dispositivi terminali).