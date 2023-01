CoopVoce, le offerte EVO con 100 giga costano meno di Vodafone

Magari, pur avendo un’offerta davvero vantaggiosa, osservando una nuova proposta da parte di un gestore esterno, il cliente potrebbe invaghirsi e decidere di cambiare, magari spinto da quella piccola possibilità di risparmio. Proprio su questo sentimento fanno leva i tanti gestori che oggi affollano il panorama della telefonia mobile italiana che è diventato vastissimo.

A cambiare il ritmo ci hanno pensato, anche se nessuno l’avrebbe mai detto, i gestori di telefonia mobile di tipo virtuale, i quali hanno dei prezzi molto più bassi rispetto alla concorrenza molto più blasonata. L’obiettivo è ovviamente fare sempre più utenti, ma a quanto pare le grandi aziende, come quelle appena citate, stanno prendendo delle contromisure lanciando delle promozioni mai viste prima d’ora ma ricolmi di contenuti a tal punto da scatenare nei vecchi clienti quel sentimento di nostalgia pronto a farli rientrare.

CoopVove sta distruggendo la concorrenza con le sue migliori offerte di sempre, tornano ancora le EVO

Non si fa molta fatica ad affermare che i gestori migliori del momento sono quelli virtuali, visto che offrono all’interno delle loro offerte i migliori contenuti per quanto riguarda i numeri ma soprattutto anche prezzi molto interessanti che fanno della convenienza il cavallo di battaglia delle aziende in questione. I grandi provider non riescono quindi a stargli dietro e a dimostrarlo sono le promozioni solite di uno dei gestori più interessanti di sempre che prende il nome di CoopVoce.

La famigliola EVO conta al suo interno le solite offerte di livello, tra le quali spuntano due soluzioni eccezionali sotto tutti i punti di vista. La prima, che costa ogni mese 6,90 €, riesce a consentire al pubblico di avere ogni mese minuti e messaggi in quantità. Ci sono infatti chiamate senza limiti con 1000 SMS verso tutti e infine 30 giga per navigare sul web con il 4G. Segue poi l’offerta migliore, quella che ogni mese costa 8,90 € con minuti senza limiti, 1000 SMS e 100 giga di traffico dati in 4G.