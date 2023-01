A partire da ieri 12 gennaio 2023 l’operatore virtuale CoopVoce ha reso disponibile la nuova offerta denominata Evo 200, di cui abbiamo anche già parlato qualche giorno fa.

Si tratta, per la precisione, di una nuova versione di un’offerta già esistente, con un nuovo prezzo mensile e costi di attivazione/primo mese gratuiti. Scopriamo insieme cosa comprende.

Arriva CoopVoce Evo 200

La nuova offerta Evo 200 sarà disponibile fino alla fine del mese in corso, salvo cambiamenti nelle prossime settimane e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico dati 4G, il tutto al nuovo costo di 8,90 euro al mese.

Nel caso in cui si esauriscano tutti gli SMS inclusi durante il mese, il cliente può continuare a inviare messaggi alle condizioni del piano tariffario base. Se invece vengono consumati tutti i Giga mensili dell’offerta, la navigazione internet viene inibita senza alcun costo aggiuntivo. In ogni caso, terminati i Giga o gli SMS entro la data di scadenza della soglia mensile, il cliente può comunque rinnovare l’offerta in anticipo tramite l’applicazione dell’operatore.

In condizioni standard, per i nuovi clienti che effettuano l’attivazione online con spedizione a domicilio, CoopVoce solitamente richiede un costo iniziale pari a 9,90 euro. Con la Evo 200, come detto anche in precedenza, questi costi vengono azzerati, anche il primo mese anticipato. Per scoprire tutte le offerte attualmente attivabili visitate il sito ufficiale dell’operatore.