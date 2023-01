L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha da poco deciso di riproporre ai nuovi e ai già clienti un’offerta di rete mobile piuttosto apprezzata in passato. Si tratta dell’offerta denominata CoopVoce Evo 200 e questa volta l’operatore ha deciso di riproporla con qualche sorpresa in più. I nuovi clienti potranno infatti utilizzare l’offerta in questione gratuitamente senza costi aggiuntivi. Ecco qui di seguito i dettagli.

CoopVoce Evo 200, ritorna l’offerta con 200 GB e tanto altro

L’operatore telefonico virtuale che si poggia su rete TIM ha da poco deciso di riproporre un’offerta piuttosto nota in passato. Come già accennato, si tratta della promo denominata CoopVoce Evo 200. A differenza di quanto proposto in passato, però, l’operatore ha da poco deciso di proporla con un prezzo differente ma non solo. Per tutti i nuovi clienti di CoopVoce sarà possibile usufruire del primo mese dell’offerta in maniera totalmente gratuita.

Per quanto riguarda il prezzo, invece, questa volta gli interessati dovranno pagare un importo pari a 8,99 euro al mese. Un euro in più, quindi, rispetto a quanto proposto in passato dall’operatore. I nuovi clienti però dovranno necessariamente richiedere la portabilità del proprio numero per poter attivare la nuova offerta di CoopVoce.

Ricordiamo comunque che CoopVoce Evo 200 rimane un’offerta molto interessante nonostante il leggero aumento di prezzo. Ad un costo di 8,99 euro al mese, gli utenti hanno comunque a disposizione un elevato quantitativo di traffico dati pari a ben 20o GB con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS verso tutti i numeri.