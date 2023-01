Bugatti, l'azienda chiude le porte a Tom Cruise e il motivo è assurdo

Tom Cruise, famosa stella di Hollywood e protagonista di film come Top Gun 2 e Mission Impossible, non potrà più acquistare una Bugatti in futuro. Il motivo è legato a un incidente che accadde alcuni anni fa tra l’attore e la sua Bugatti Veyron, l’hypercar che aprì una nuova era per l’azienda oggi di proprietà francese.

Bugatti: perché l’azienda ha escluso le vendite a Tom Cruise?

Come molte altre case automobilistiche di prestigio, anche Bugatti possiede una sua personale lista nera in cui vengono inseriti coloro che non possono più acquistare le sue auto. Tom Cruise è finito su questo elenco a causa di un episodio accaduto durante la presentazione del film Mission Impossible III. Durante il red carpet, l’attore si presentò con la sua Veyron e mentre scendeva dall’auto ci mise diversi secondi per aprire lo sportello della passeggera, l’ex moglie Katie Holmes, facendo sembrare che la portiera fosse danneggiata.

Bugatti non prese bene l’episodio e lo valutò come danno di immagine per la propria azienda. Nonostante ciò, Bugatti ha registrato il record di vendite per il 2022, quindi l’azienda non sarà influenzata dalla mancata possibilità di vendere una macchina a Cruise. Dopotutto non è insolito che le case automobilistiche di prestigio abbiano liste nere per i personaggi famosi che hanno provocato danni alla loro immagine, anzi.