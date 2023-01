Non sarà né la prima né l’ultima settimana durante la quale gli utenti potranno avere la possibilità di vedere delle grandi offerte che riguardano il mondo Android. La celebre piattaforma, sistema operativo più in voga nel mondo, sta riuscendo ancora una volta a sorprendere con le offerte che riguardano molto da vicino il market più famoso del mondo, ovvero il Play Store di Google. Qui all’interno le persone possono trovare infatti i migliori contenuti, sia gratis che a pagamento. Proprio questi ultimi però solo per questa giornata, in una selezione di applicazioni e giochi, possono essere scaricati gratuitamente, per cui invitiamo tutti ad approfittarne in maniera molto rapida.

le offerte migliori però non arrivano solo per quanto riguarda il mondo Android, ma soprattutto per il settore e-commerce che come tutti ben sanno è dominato da Amazon. Il celebre colosso ogni giorno lancia delle opportunità davvero impressionanti per quanto riguarda i prezzi, ma qualcuno potrebbe perdersele. Per evitare tutto questo ecco una soluzione gratuita, la quale consiste nel nostro canale Telegram ufficiale con più di 75.000 utenti attivi. Basta cliccare qui per entrare e godere di tutti i codici sconto giornalieri.

Android regala all’interno del Play Store tanti titoli a pagamento in maniera gratuita, ecco la lista completa con tutti i migliori giochi e le applicazioni del momento

Proprio qui in basso potete scorgere l’elenco completo con tutti i titoli che nel Play Store solo per questa giornata saranno gratuiti per gli utenti Android. Si tratta sia di giochi che di applicazioni, ma ovviamente non aspettatevi i grandi classici. Quelli gratis non diventeranno mai, ma i titoli nella lista qui sotto possono essere tranquillamente all’altezza di svariate soluzioni che state aspettando da tempo diventino gratuite.