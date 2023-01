You 4, Joe Goldberg stavolta cambia ambientazione e vittima

A Londra il karma sembra girare anche dalla parte opposta, poiché è in circolazione un killer che ha intenzione di uccidere i ricchi come Joe . Inutile dire che la quarta stagione ci riserva nuovi colpi di scena e tante sorprese. L’uomo riuscirà a cambiare se stesso o tornerà nuovamente a perseguitare un’altra donna?

Il trailer di You 4 ci introduce a una nuova ambientazione, Londra , e a nuovi personaggi, come il ricco e privilegiato cerchio sociale di Joe . Il protagonista sta cercando con tutte le forze di lasciarsi alle spalle la sua vecchia vita ossessiva e criminale, ma sembra che non ne sia in grado.

Intanto sappiamo che torneranno personaggi chiave della serie, come Marienne. Ci aspettiamo anche di vedere nuove relazioni che si sviluppano tra Joe e i personaggi nuovi che incontra a Londra, così come ulteriori sviluppi nella sua relazione con la sua ex, Love, interpretata da Victoria Pedretti.

ATTENZIONE: You è una serie che affronta temi complessi e spesso scomodi, come la violenza e la manipolazione, quindi potrebbe essere difficile da guardare per alcune persone. La quarta stagione si dividerà in due parti: la prima arriverà il 9 febbraio 2023 e sarà composta da 5 episodi così come la seconda. Questa però giungerà su Netflix il 9 marzo 2023.

Ora però ci domandiamo: Jenna Ortega tornerà nel ruolo di Ellie Alves? Vista la fama riscossa dalla serie Mercoledì di cui è stata protagonista, tutto è possibile. A proposito, mentre ci prepariamo per il ritorno di You 4 su Netflix, vale la pena notare che recentemente è stata confermata anche la seconda stagione della serie di successo di Tim Burton.