Negli ultimi anni Xiaomi si è guadagnato un posto di rilievo nel settore smartphone, sia per quanto riguarda i top di gamma Android che per quanto riguarda i dispositivi di gamma media.

Parlando di quest’ultimi, sono recentemente trapelate delle nuove indiscrezioni che vedono come protagonista Xiaomi 13 Lite. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi 13 Lite: ecco gli ultimi dettagli trapelati

Xiaomi 13 Lite è trapelato su Google Play Console, la piattaforma che raccoglie tutti i dispositivi Android che sono stati o stanno per essere certificati per l’implementazione dei servizi Google. Questo conferma che Xiaomi 13 Lite è in fase di sviluppo e che il colosso cinese potrebbe lanciarlo nel prossimo futuro a livello internazionale.

Secondo le ultime indiscrezioni quindi il nuovo smartphone dovrebbe montare un display con risoluzione 1080×2400, un processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 con 8 GB di memoria RAM e il sistema operativo Android 12. Dal punto di vista del design vediamo un look praticamente allo Xiaomi Civi 1S che l’azienda ha lanciato in Cina: anteriormente vediamo un display con foro centrale per ospitare la fotocamera, bordi arrotondati sui quattro angoli e piccolo chin inferiore.

Posteriormente vediamo un modulo fotografico rettangolare con un sensore principale e due ausiliari. Al momento Xiaomi non ha condiviso una data per il lancio ufficiale di Xiaomi 13 Lite. Possiamo aspettarci che il suo lancio a livello internazionale avverrà contestualmente al lancio della famiglia Xiaomi 13.