WindTre inizia questo nuovo anno spingendo forte sull’acceleratore. A gennaio, il provider arancione vuole proporsi come uno dei più vantaggiosi sul mercato della telefonia mobile italiana. Le soluzioni a disposizioni dei clienti non mancano e sono alternative, per costi e soglie di consumo, alle più economiche tariffe di Iliad. Tra le tante opzioni messe in campo da WindTre, la Go Unlimited Star+ rappresenta certamente quella di maggior spicco.

WindTre regala Giga senza limiti per l’inizio del 2023

La WindTre Go Unlimited Star+ è anche nel 2023 la tariffa più conveniente nel campo della telefonia mobile, dato che gli utenti avranno modo di ricevere contenuti praticamente illimitati ai costi più economici del mercato.

Il ticket di questa tariffa prevede Giga infiniti per la navigazione di rete con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili e con SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica. Il prezzo per il rinnovo della promozione sarà pari a 7,99 euro ogni mese.

La Go Unlimited Star+ è certamente una soluzione di grande pregio, anche per le garanzie assicurate da WindTre ai suoi clienti, a partire dal costo bloccato della promozione nei primi sei mesi di abbonamento. Nel semestre successivo alla sottoscrizione della SIM, il provider si impegna a non applicare rimodulazioni per consumi e costi.

La quota di attivazione per la sottoscrizione di tale tariffa e per l’acquisto della SIM resta di 10 euro. Gli utenti dovranno però altresì effettuare la portabilità del numero da linee TIM, Vodafone ed Iliad o l’apertura di una nuova rete con nuovo numero.