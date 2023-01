WindTRE è eccellente, la GO Unlimited Star+ offre giga senza limiti a 7 euro

Quello che tutti gli utenti vogliono, almeno per quanto riguarda la loro promozione telefonica su smartphone, e risparmiare. Visto che rispetto al passato non c’è più il problema di attendere tanto tempo per la portabilità e soprattutto che i gestori disponibili sono molti di più, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Oltre a tutte le offerte che gli utenti stanno valutando nel mondo della telefonia mobile tra un gestore e l’altro, spesso può capitare di avere in casa l’opportunità che si stava cercando. Diversi gestori infatti tendono ad avvantaggiare i loro clienti con rete fissa, offrendo loro anche una promozione mobile di altissimo livello. Il prezzo ovviamente resta molto più basso del solito, con tanti contenuti che spesso diventano anche illimitati.

WindTRE è tornata con un’offerta straordinaria che però riguarda solo i già clienti con rete fissa, ecco la GO Unlimited Star+

Ad operare in questo modo ultimamente ci stanno pensando tutti i vecchi provider, quelli più famosi nel mondo della telefonia mobile italiana. Tra questi rientra di diritto anche WindTRE, un provider frutto della fusione dei due gestori che oggi sono diventati un unico sodalizio vincente.

Da diversi giorni non si fa altro che parlare di una promozione, la quale è passata anche in pubblicità durante le scorse settimane. Si tratta della nuova GO Unlimited Star+, offerta mobile che riesce a comprendere tutto al suo interno per un prezzo di 7,99 € al mese.

Da chiarire che questa offerta viene rilasciata ai già clienti del gestore che hanno una promozione in fibra ottica in casa. L’offerta, definita da molti come quella migliore dell’ultimo 2022 che sta comunque continuando a sopravvivere in questo 2023, consente di avere il meglio. Al suo interno ci sono infatti minuti senza limiti verso qualsiasi numerazione fissa o mobile, 200 SMS da inviare a tutti e infine giga senza limiti per la connessione ad Internet.