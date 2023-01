windows-11-se-il-menu-start-non-ti-piace-puoi-tornare-a-quello-vecchio

Se utilizzate Windows 11 e trovate il nuovo menu Start poco chiaro, sappiate che il classico Start di Windows può essere ripristinato. Per ripristinare l’aspetto tradizionale delle vecchie versioni del sistema operativo in Windows 11, basta fare clic con il tasto destro del mouse sulla barra delle applicazioni, scegliere “Impostazioni barra delle applicazioni” e seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo.

Dopodiché, è necessario accedere al menu “Comportamenti della barra delle applicazioni” nella nuova finestra e scegliere l’opzione “Sinistra” dal sottomenu “Allineamento della barra delle applicazioni”. In questo modo, il pulsante Start e tutte le altre icone che prima si trovavano al centro dello schermo verranno spostate in basso a sinistra.

Windows 11, scopri come cambiare menu Start

Utilizzando servizi open-source gratuiti come ExplorerPatcher, scaricabile da GitHub e utilizzabile per modificare l’intera barra delle applicazioni, compresi l’area di notifica e il menu Start, è possibile ripristinare in Windows 11 il layout della barra delle applicazioni che esisteva prima della sua riprogettazione. Per utilizzare ExplorerPatcher è necessario collegarsi al sito GitHub per ottenere il file ep setup.exe. Al termine dell’installazione, l’applicazione può essere configurata su uno o più monitor seguendo le istruzioni a schermo, che vengono mostrate durante il processo di installazione.

Start11 è uno strumento commerciale creato da Stardock che modifica il menu principale di Windows 11 per farlo apparire e funzionare in modo più simile a Windows 10, il sistema operativo preferito da molte persone. Alla fine del 2021, dopo una lunga fase di beta test, l’applicazione ha raggiunto una versione abbastanza affidabile da essere resa disponibile al pubblico per il prezzo molto conveniente di circa 5 euro.