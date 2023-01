Vodafone, offerte speciali con 200GB contro TIM al nome di Silver

Optare per un rientro in uno dei vecchi gestori che qualsiasi utente aveva scelto in passato potrebbe essere oggi una carta vincente. Non ci sono più tutte quelle difficoltà nel cambio di provider come prima, sia per tempistiche, sia per trovare un’offerta che possa valere il cambio a cui si sta pensando. Sono diverse le persone che se prima non avevano voglia di cambiare il loro gestore di fiducia, oggi si guardano intorno ampiamente valutando anche opportunità che un tempo non avrebbero neanche preso in considerazione.

Il merito è del cambio di marcia che è stato impartito dagli altri provider, i quali sono arrivati come un fulmine a ciel sereno a far parte del mondo della telefonia mobile. Chiaramente il riferimento comprende tutti i gestori virtuali, i quali oggi riescono a darsi manforte per combattere i gestori più navigati nel settore e molto più blasonati. Tra questi c’è ovviamente anche Vodafone, che nell’ultimo periodo avrebbe preso la palla al balzo per lanciare delle offerte molto interessanti.

Vodafone batte tutti con offerte mai viste prima, arrivano finalmente le Silver con 200 giga disponibili

Stanno facendo molto discutere, chiaramente in positivo, le nuove offerte che Vodafone ha prodotto in quest’ultimo periodo. Si tratta di una nuova gamma, la quale prende il nome di Silver. Per pochi euro mensili è infatti possibile rientrare, ma solo se è Vodafone a contattare gli utenti che vuole far tornare indietro.

La prima delle due offerte riesce a comprendere al suo interno il meglio dei contenuti, con minuti senza limiti verso tutti i messaggi senza limiti verso tutti. Ci sono poi 150 giga per navigare in Internet ogni giorno liberamente sfruttando il 5G, il tutto per un prezzo totale di 7,99 € al mese.

Segue poi l’altra proposta che costa 9,99 € al mese offrendo gli stessi minuti e gli stessi messaggi ma con 200 giga di traffico dati in 5G.