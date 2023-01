Viaggio nel tempo, forse potremo farlo attraverso un buco nero

I buchi neri sono tra le cose più estreme dell’universo, essi sono così densi che nemmeno la luce può fuggire dalla loro gravità. E se li utilizzassimo per viaggiare nel tempo? Lo sappiamo, si tratta di pura fantascienza, eppure ci sono alcune teorie scientifiche che potrebbero renderlo possibile.

Viaggio nel tempo: secondo alcune teorie è possibile

La teoria generale della relatività di Albert Einstein afferma che la materia e l’energia piegano e allungano lo spazio-tempo. Pertanto, un oggetto massiccio come un buco nero allunga e piega lo spazio-tempo attorno a esso, portando il tempo a scorrere più lentamente rispetto a una zona con meno massa.

Ciò significa che se ci si trovasse vicino a un buco nero, un anno potrebbe corrispondere a 80 anni sulla Terra, permettendo quindi un viaggio nel futuro. La questione cambia se si parla di viaggio nel passato, poiché un buco nero può piegare il tempo così tanto da creare una sorta di “macchina del tempo” naturale. Se si riuscisse a entrare in una “curva temporale chiusa“, saremmo su una traiettoria attraverso lo spazio che inizia nel futuro e finisce nel passato.

Ma ci sono alcune limitazioni da considerare. Il primo è che il viaggio nel passato è possibile solo fino al momento in cui il buco nero è stato creato. Il secondo è che per sfuggire alla gravità della singolarità sarebbe necessario viaggiare a velocità maggiore della luce, cosa impossibile secondo la fisica attuale. Il terzo limite è il fenomeno della spaghettificazione, che significa essere strappati in milioni di pezzi per la forza di gravità intensa.

Sintesi: le teorie sul viaggio nel tempo attraverso un buco nero sono affascinanti, ma le limitazioni sono ben più potenti della fantascienza, attualmente irrealizzabile.