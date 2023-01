Smartphone ricondizionati, chiunque nel 2022 ne ha uno (o quasi)

L’aumento degli smartphone ricondizionati è stato guidato sia dalla situazione economica globale che ha spinto le persone a preferirli per risparmiare, ma anche dalle società come Apple e Google che offrono supporto sempre più esteso ai loro smartphone a livello software. IDC prevede che questa tendenza continuerà fino al 2026, con un aumento del mercato fino a 413,3 milioni di unità e un tasso di crescita annua del 10,3%.

Smartphone ricondizionati: prezzi di sicuro più accessibili ma anche problemi di sicurezza

In Nord America, le spedizioni di smartphone usati hanno rappresentato il 26% delle vendite complessive di smartphone, mentre nel resto del mondo questa cifra si attesta al 74%. Tuttavia, IDC prevede che entro il 2026 le spedizioni di telefoni di seconda mano scenderanno al 25,1% in Nord America e aumenteranno al 74,9% nel resto del mondo.

In generale, la crescita del mercato degli smartphone usati è legata alla resilienza dei dispositivi usati nei confronti degli inibitori del mercato, poiché l’appetito dei consumatori rimane elevato in molte regioni del mondo. I prezzi accessibili sono un fattore chiave per la crescita poiché sono associati a un significativo risparmio. Eppure, nonostante la crescita del mercato degli smartphone usati, i nuovi smartphone continuano ad essere venduti in grandi quantità.

Acquistare smartphone ricondizionati e usati permette a più persone di accedere a dispositivi di alta qualità a prezzi più accessibili, il che può aiutare a migliorare la connettività e la produttività. In secondo luogo, può contribuire a ridurre i rifiuti elettronici e l’impronta ambientale associata alla produzione di nuovi dispositivi. MA ATTENZIONE, non dimentichiamoci della sicurezza dei dati dei precedenti proprietari e le condizioni di lavoro degli operai che producono i dispositivi usati.