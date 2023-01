Come di consueto, a cavallo tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 Amazon Prime Video ha aggiornato i suoi palinsesti. Si è molto discusso, in tal senso, nei primi giorni del nuovo anno dell’avvenuta cancellazione da parte della piattaforma di numerosi contenuti streaming, tra serie tv e streaming. In ordine numerico, proprio nel giorno di Capodanno, Prime Video ha eliminato oltre 70 titoli.

Prime Video, nuovi contenuti e costi per il 2023

La cancellazione dei 70 titoli a catalogo di Prime Video sarà però ricompensata già a partire dalla seconda metà di gennaio. Sulla base dei nuovi accordi in termini di diritti, molti titoli saranno nuovamente sulla piattaforma, mentre Amazon andrà ad aggiungere ulteriormente film e serie tv, alcuni dei quali di produzione originale, già entro la fine del mese. Tutto ciò in attesa dl ritorno della Champions League, la grande esclusiva del servizio streaming, dal prossimo febbraio.

Nel 2023, i clienti che scelgono Prime Video dovranno interfacciassi anche con i nuovi costi del servizio, costi mutati già nella seconda parte del 2022. Un mese di sottoscrizione ad Amazon costerà ora 4,99 euro ogni trenta giorni. Gli abbonati avranno altresì la possibilità di accedere anche al ticket annuale con un costo di 49,99 euro ogni 365 giorni.

Con la rimodulazione dei listini Amazon, Prime Video prevede un nuovo costo anche per il suo vantaggioso piano per studenti. Per coloro che sono iscritti presso una facoltà universitaria in Italia, il prezzo per il rinnovo dell’abbonamento è di 25 euro rispetto alla precedente versione di 18 euro.

Restano invece invariati, i servizi aggiuntivi alla tv streaming e legati alla piattaforma all’ecommerce tra cui la spedizione gratuita di tutti i prodotti disponibili sul sito di Amazon.