Ormai è passato già un anno dal lancio della serie Huawei P50 sul mercato globale, ora non si fa altro che parlare della prossima serie in arrivo, Huawei P60.

Secondo le ultime indiscrezioni il suo lancio è davvero molto vicino e finalmente è spuntato qualche rumor che riguarda anche le specifiche tecniche. Scopriamo insieme i dettagli.

Huawei P60: ecco cosa dicono gli ultimi rumor su data di lancio e specifiche

La serie Huawei P60 dovrebbe essere presentata a marzo 2023, ma non è chiaro se gli smartphone arriveranno sin da subito in Europa o se l’azienda preferirà lanciarli prima esclusivamente in Cina. Le specifiche dei due dispositivi sono decisamente buone: P60 Pro dovrebbe montare un display da 6,6 pollici OLED con risoluzione 1440 x 3200 pixel e supporto ai 120 Hz.

La fotocamera frontale dovrebbe essere da 32 MP, mentre sul retro troveranno posto un sensore principale da 50 MP, uno grandangolare da 50 MP e un sensore tele da ben 64 MP. Lato hardware, i rumor parlano di Snapdragon 8+ Gen 1 come processore (curiosamente, dovrebbe esserci solo il supporto al 4G) e di una batteria da 5.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 100 W (cablata) e 50 W (wireless). Queste specifiche sono migliori in tutto rispetto a quelle di P50 Pro.

Purtroppo della versione base sappiamo ancora poco, anche se dovrebbe montare Non ci resta che attendere ancora un po' di tempo per maggiori dettagli.