Gilet riscaldato per combattere il freddo, su Amazon in offerta a soli 39 euro

L’offerta di oggi potrebbe essere una di quelle ottime per chi accusa particolarmente freddo. Amazon infatti rilascia un grande sconto per un gilet riscaldabile.

Su Amazon arriva l’offerta migliore per avere il caldo quando uscite, ecco il gilet riscaldato

Questa volta non ci sono scusanti: costa veramente poco e soprattutto la qualità è verificata, si tratta del gilet riscaldato offerto da Amazon ad un prezzo straordinario. Si tratta di soli 39,99 €, un prezzo ribassato per questo periodo che probabilmente scadrà tra qualche ora. Potete portare a casa quest’indumento che viene riscaldato con una powerbank inserita al suo interno, per cui non bisognerà per forza di cose attaccarlo ad una spina. Per acquistarlo bisognerà solo cliccare qui, in modo da essere indirizzati direttamente alla pagina di Amazon. In basso c’è una parte della descrizione che trovate anche su Amazon:

Il sistema di riscaldamento del gilet è composto da 9 cuscinetti riscaldanti in fibra di carbonio che generano un calore costante per 6 parti centrali del corpo, tra cui collo, schiena, addome e vita, contribuendo a mantenere il calore corporeo

Tenere premuto il pulsante intelligente per attivare e disattivare il sistema di termoregolazione per 3 secondi. per passare liberamente tra 3 temperature: Rosso (50℃-55℃/131℉); Bianco (40℃-45℃/113℉); Blu (30℃-40℃/102℉).Avere l’esperienza più confortevole anche in attività all’aperto con temperature diverse