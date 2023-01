CoopVoce è top, le sue offerte EVO fino a 100 giga con pochi euro

Quando un utente sente di voler cambiare il suo gestore mobile, lo fa dopo qualche dissapore che probabilmente ha portato ad incanalare una decisione definitiva. Infatti capita molto spesso che le rimodulazioni mettano gli utenti in condizione di voler migrare verso nuovi lidi, in questo caso rappresentati da gestori che in un certo qual modo possano garantire un risparmio maggiore rispetto al provider di sempre.

Un tempo era molto più difficile che l’utente medio decidesse di cambiare il proprio gestore, visto che c’era una sorta di fedeltà nei confronti dell’azienda con cui si sottoscriveva un accordo. Oggi invece è tutto molto più volatile, dal momento che i prezzi vantaggiosi vengono fuori mese dopo mese e non solo da parte di un provider. Sono infatti tantissimi i gestori telefonici che riescono a predisporre delle offerte interessanti, proprio come nel caso dei tanti provider virtuali che oggi affollano il mondo della telefonia mobile italiana. Tra i più importanti, nonché tra i più presi in considerazione dagli italiani, c’è senza dubbio l’operatore di telefonia mobile di Coop, meglio conosciuto come CoopVoce.

CoopVoce porta al suo pubblico le migliori offerte, esistono ancora quelle EVO da 100GB con pochi euro al mese

CoopVoce è in grado di offrire il massimo della copertura in 4G grazie all’appoggio sulle reti di TIM. Questo vantaggio porta gli utenti a scegliere senza troppi dubbi questo provider, il quale dispone peraltro di due offerte molto vantaggiose che permettono di ottenere ogni mese tanti contenuti con lo stesso prezzo che dura per sempre e con diversi vantaggi.

La prima delle due offerte è quella che per 8,90 € al mese riesce a predisporre 1000 messaggi verso tutti con minuti senza limiti e 100 giga di connessione dati in 4G.

La seconda offerta, non all’altezza della prima ma ugualmente vantaggiosa per il prezzo di 6,90 € al mese, offre gli stessi minuti e gli stessi messaggi ma con 30 giga in 4G.