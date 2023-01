Possiedi un iPhone 14 e vuoi sapere come prolungare la durata della batteria per ottenere il massimo dal tuo nuovo dispositivo?

Il modello è dotato di un’impostazione che può effettivamente allungare la durata della batteria e rendere il tuo telefono più efficiente, secondo Apple.

Suhel Rana, uno specialista di tecnologia iPhone e co-fondatore di techiaid.com ha affermato che la funzione si chiama “Ottimizza la ricarica della batteria“.

“L’impostazione è progettata per aiutare a prolungare la durata della batteria imparando le tue abitudini di ricarica quotidiane e quindi apportando le modifiche di conseguenza“, secondo Rana.

Una volta abilitata l’impostazione, il tuo iPhone inizierà a monitorare i tuoi schemi di ricarica e effettuerà le regolazioni per garantire che la batteria sia caricata in modo ottimale per la sua salute.

“Ad esempio, in genere si carica il telefono durante la notte e questo è un comportamento sbagliato, proprio perchè si deve fare in modo che la batteria non vada al 100% per ore e ore“, ha spiegato Rana.

L’impostazione, secondo Rana, è più efficace se utilizzata con un caricabatterie Apple ufficiale, ma può funzionare anche con caricabatterie di terze parti.

Come si attiva l’impostazione?

Non sai come attivare l’impostazione “Ottimizza la carica della batteria”? Segui questi passi:

Apri l’app “Impostazioni” sul tuo iPhone

Tocca “Batteria”

Scorri verso il basso e tocca “Stato della batteria e ricarica”

Nella sezione “Ottimizza la ricarica della batteria”, tocca l’opzione per attivare l’impostazione

Rana ha affermato che è importante mantenere attiva l’impostazione perché può aiutare a mantenere la batteria del tuo iPhone in buona salute e a funzionare correttamente più a lungo.